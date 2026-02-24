Stalkera la ex compagna fin sotto casa la chiama 50 volte al giorno e le rompe un braccio | arrestato

Un uomo di 32 anni è stato arrestato a Brescia dopo aver perseguitato l'ex compagna, con cui ha vissuto per oltre una decade e con cui ha avuto due figli. La causa è il suo comportamento ossessivo: la stalker seguiva la donna fino sotto casa, la chiamava più di 50 volte al giorno e le ha rotto un braccio durante un episodio di violenza. La polizia ha intervenuto per bloccare questa escalation di minacce e aggressioni.

Un 32enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Brescia per atti persecutori contro la ex compagna, con la quale ha avuto una relazione lunga 13 anni e due figli.