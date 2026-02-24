stagione turistica invernale previsioni meteo incoraggianti gli impianti restano aperti

La stagione turistica invernale al Park Resort Contessa – Macinaie prosegue grazie a previsioni meteo favorevoli che mantengono aperti gli impianti. Durante il fine settimana, il sole splende e le piste sono in ottime condizioni, attirando numerosi sciatori e appassionati. Le condizioni climatiche instabili non hanno fermato le attività sulla neve, che si svolgono senza interruzioni. La decisione di mantenere aperti gli impianti ha permesso di offrire un weekend all’insegna dello sport e del relax.

Fine settimana di sole e piste perfettamente battute al Park Resort Contessa – Macinaie, dove la stagione invernale prosegue nonostante un andamento meteo tutt’altro che stabile. A fare il punto è la società Isa – Impianti Sportivi Appenninici, che gestisce gli impianti del comprensorio sul Monte Amiata, confermando l’apertura del circuito Macinaie Bassa fino a quando le condizioni dei tracciati e il quadro climatico consentiranno di sciare in sicurezza. Restano quindi operativi la sciovia Jolly, la sciovia Asso di Fiori e il tapis roulant Macinaie, insieme alle piste Campo Scuola Jolly, Campo Scuola Tappeto per principianti, all’area dedicata a bob e slitte e al tratto finale della Direttissima. 🔗 Leggi su Lanazione.it

