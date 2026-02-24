Stadio Flaminio inaugurazione prevista per il 2031-32 | tutti i dettagli del progetto

Il progetto di riqualificazione dello stadio Flaminio, annunciato a causa della necessità di migliorare le strutture sportive della zona, prevede un investimento importante e una nuova progettazione architettonica. La ristrutturazione mira a creare un impianto più moderno e sicuro, con spazi rinnovati per i tifosi e le attività sportive. La riapertura è fissata tra il 2031 e il 2032, suscitando grande attesa tra gli appassionati.

© Mondosport24.com - Stadio Flaminio, inaugurazione prevista per il 2031-32: tutti i dettagli del progetto

Il percorso di modernizzazione della Lazio punta a una soluzione integrata e funzionale per la zona, con lo stadio Flaminio come fulcro strategico. Il progetto si fonda su basi economiche solide e mira a trasformare un impianto storico in una sede capace di dialogare con il quartiere, offrendo continuità urbana, opportunità sportive e nuove possibilità di utilizzo durante tutto l'anno. Il piano tecnico disegna una tabella di marcia definita: l'apertura del cantiere è fissata per il primo semestre del 2027, con l'inaugurazione prevista all'inizio della stagione 2031-32. L'obiettivo è ambizioso e contempla la possibilità di candidarsi come sede degli Europei 2032, dipendendo però dalla rapidità degli iter autorizzativi.