Squadre italiane al Giro di Sardegna 2026 | tutte le formazioni Professional e Continental in gara

Il ritorno del Giro di Sardegna nel 2026 è stato causato dalla voglia di rilanciare il ciclismo in regione dopo cinque anni di pausa. Le squadre italiane, tra cui formazioni Professional e Continental, si preparano a sfidarsi su percorsi impegnativi tra le coste e le montagne dell’isola. La gara, che partirà il 25 febbraio, promette emozioni e battaglie serrate tra i corridori più promettenti del panorama nazionale. La competizione si avvicina rapidamente e le squadre sono pronte a partire.

© Mondosport24.com - Squadre italiane al Giro di Sardegna 2026: tutte le formazioni Professional e Continental in gara

Il Giro di Sardegna torna a catalizzare l'attenzione del mondo ciclistico dopo cinque anni di assenza, con la sua 30ª edizione che si disputa dal 25 febbraio e segna anche l'apertura della Coppa Italia delle Regioni. La gara, articolata in cinque tappe, si svolge tra le affascinanti località della Sardegna, iniziando a Castelsardo e terminando a Olbia. La competizione vede la partecipazione di numerosi team, tra cui due formazioni di rilievo del World Tour: XDS Astana e Soudal Quick-Step. La griglia di partenza comprende complessivamente ventitré team, con una presenza significativa di squadre italiane, suddivise tra sei Pro Team e quindici squadre Continental. 🔗 Leggi su Mondosport24.com Giro di Sardegna 2026: chi parteciperà? Le squadre al via e gli italiani di puntaIl Giro di Sardegna 2026 si prepara a partire il 25 febbraio, determinato dalla volontà di offrire una competizione avvincente tra le squadre italiane e internazionali. Giro di Sardegna 2026: squadre e protagonisti italiani al viaIl Giro di Sardegna 2026 si prepara a partire con la partecipazione di diverse squadre italiane, dopo aver deciso di aprire la competizione come tappa della Coppa Italia delle Regioni. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Annunciate le squadre che saranno al via del Giro d’Italia 2026; GIRO D'ITALIA. LE WILDCARD SONO PER BARDIANI, POLTI E UNIBET; Giro d’Italia: ufficializzate tutte le squadre al via; Giro d’Italia, ecco le squadre al via: invitate Bardiani, Polti e Unibet. Giro di Sardegna 2026: le squadre italiane Professional e Continental presenti. Tutti gli azzurri in garaRitorna protagonista il Giro di Sardegna a cinque anni di distanza dall'ultima edizione: la trentesima edizione della gara a tappe partirà mercoledì 25 ... oasport.it Giro di Sardegna 2026: chi parteciperà? Le squadre al via e gli italiani di puntaTorna in scena il Giro di Sardegna: trentesima edizione per la corsa a tappe isolana che scatta mercoledì 25 febbraio e rappresenterà la prima prova della ... oasport.it Franco Marcelletti ha guidato diverse squadre italiane, tra cui Caserta, Verona, Milano, Reggio Emilia, Capo d'Orlando, Scafati, Napoli, Ostuni e Veroli. In carriera ha conquistato uno scudetto e una Coppa Italia con Caserta, ottenuto una promozione in Serie A - facebook.com facebook #Henry affossa le squadre italiane Le sue parole x.com