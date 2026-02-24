Squadra Fantasanremo 2026 i consigli su quali cantanti prendere in base ai punteggi delle passate edizioni

La creazione della squadra Fantasanremo 2026 dipende dai risultati ottenuti dai cantanti nelle precedenti edizioni e dai bonus disponibili. Gli appassionati devono scegliere attentamente gli artisti più affidabili, analizzando le performance passate e i punteggi accumulati. In queste ultime ore, molti stanno confrontando le statistiche e valutando le strategie migliori per massimizzare i punti. Questa fase finale richiede decisioni rapide e oculate prima della chiusura delle iscrizioni.

Insieme alla 76^ edizione del Festival di Sanremo inizia anche l'attesissimo Fantasanremo 2026. Gli organizzatori puntano a 3 milioni di squadre, nel frattempo è stato positicipato il termine per iscriversi alle ore 20 di martedì 24 febbraio, a ridosso della messa in onda, visto che il sito era andato in crash la sera prima. La vittoria del gioco dipende, come ogni anno, non solo dai piazzamenti in classifica dei cantanti assoldati nel proprio team, ma anche dai bonus legati alle loro performance su e giù dal palco dell'Ariston. Abbiamo analizzato i punteggi migliori delle passate edizioni per provare a capire quale sia la strategia migliore nella composizione della rosa.