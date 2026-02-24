Spurs nona vittoria di fila contro Detroit Kings spezzano il digiuno Rockets ok su Utah

San Antonio ottiene la nona vittoria consecutiva contro Detroit grazie a un'ottima prestazione in attacco, rafforzando così la posizione in classifica. I Kings interrompono una serie negativa di 16 sconfitte consecutive, mentre gli Houston dominano i Jazz con un match senza grandi sorprese. La partita tra le squadre ha visto momenti intensi e molti canestri decisivi, mantenendo vivo l’interesse nel campionato.

San Antonio batte la capolista dell’Est e consolida il secondo posto a Ovest. Sacramento interrompe 16 ko consecutivi, Houston travolge i Jazz. Notte ricca di spunti in NBA, con San Antonio che allunga la propria striscia positiva superando la capolista della Eastern Conference, mentre Sacramento mette fine a una serie negativa da record. Successo largo anche per Houston contro Utah. I San Antonio Spurs proseguono la corsa e centrano la nona vittoria consecutiva battendo i Detroit Pistons per 114-103. La squadra guidata da Mitch Johnson consolida così il secondo posto nella Western Conference alle spalle degli Oklahoma City Thunder, mentre si interrompe a cinque la serie di successi consecutivi di Detroit, che resta comunque al comando a Est. 🔗 Leggi su Sportface.it

