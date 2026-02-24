Spread Btp-Bund a 62 punti e rendimenti a 3,32% iniziano le aste di fine febbraio

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi si mantiene stabile a 62 punti base, con rendimenti al 3,32%, a causa delle attese per le aste di fine febbraio. Le tensioni sui mercati si riflettono in questa situazione, mentre gli investitori monitorano attentamente i segnali provenienti dall’economia europea. Le aste dei titoli di Stato rappresentano un momento cruciale, influenzando direttamente le dinamiche dei rendimenti. La prossima giornata offrirà nuovi dati da analizzare.

Anche in apertura del 24 febbraio 2026 lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è rimasto sostanzialmente stabile attorno alla quota che lo caratterizza da ormai due settimane. Il differenziale è leggermente cresciuto a 62 punti, ma si tratta di una variazione minima rispetto ai 61p punti base che mantiene da inizio febbraio. Allo stesso modo anche i rendimenti mantengono la loro traiettoria di riduzione, con i Bund tedeschi che hanno toccato quota 2,70%, la più bassa del 2026. I Btp italiani si mantengono invece a 3,32%, nel giorno in cui il Tesoro avvia la prima delle aste di fine febbraio, quella dei Btp short e dei Btp€i. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

