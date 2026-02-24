Sparò al pusher agente arrestato Cinturrino può uccidere ancora

Carmelo “Luca” Cinturrino ha sparato a un pusher e ora è sotto arresto, dopo che un'operazione lo ha smascherato. La sua azione ha provocato una serie di interrogativi sulla legittimità delle sue scelte, in un momento in cui la polizia cerca di mantenere l’ordine. La scena si è svolta nel parcheggio del commissariato di Milano, dove i colleghi lo hanno sorpreso in flagrante. La vicenda mette in discussione il suo ruolo e le sue future decisioni.

"Luca devi venire con noi". Un mese di bugie crolla addosso al poliziotto Carmelo "Luca" Cinturrino alle otto e mezza di una mattina d'inverno, nel parcheggio del commissariato milanese di via Mecenate, quando si trova davanti i colleghi della Squadra Mobile venuti ad arrestarlo. Sapeva che il momento della resa dei conti era ormai prossimo, man mano che franavano le complicità dei colleghi che erano con lui in via Impastato, al "boschetto della droga" di Rogoredo, nel pomeriggio maledetto del 26 gennaio. Sperava di cavarsela con i domiciliari, invece capisce in fretta che la sua destinazione è San Vittore: il carcere dove per decenni ha spedito spacciatori grandi e piccoli, e dove ieri lo piazzano nel reparto dei "protetti", tra pentiti e pedofili, per tenerlo lontano dalle vendette degli amici di Abderrahim Mansouri, il trafficante che ha ammazzato con un colpo di pistola al cervello. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Pusher ucciso a Milano, arrestato per omicidio volontario il poliziotto Carmelo Cinturrino: “Può uccidere ancora, profilo pericoloso e inquietante”Il pusher morto a Milano è stato ucciso durante un conflitto legato al traffico di droga, e l’arresto del poliziotto Carmelo Cinturrino per omicidio volontario ha suscitato grande scalpore.

Pusher ucciso a Rogoredo: arrestato l’agente che ha sparato. Il pm: “Può uccidere ancora”Cinturrino, agente di 42 anni, ha sparato e ucciso un uomo a Rogoredo, causando grande allarme tra i residenti.

Omicidio Mansouri, l’arresto del poliziotto che sparò al pusher a Rogoredo: Può uccidere ancoraIncastrato da testimoni, telecamere e tracce genetiche. Ai colleghi che lo hanno fermato nel parcheggio del commissariato ha detto: Fate quello che ... milano.repubblica.it

Rogoredo, colleghi dell’agente che sparò a pusher: Mentì su soccorsi, fanatico/ Piantedosi: Niente scontiRogoredo, indagato per omicidio volontario poliziotto che sparò a pusher. I colleghi: Mentì su soccorsi, un fanatico. Le ombre sul suo passato ... ilsussidiario.net

Milano, pusher ucciso a Rogoredo: l'agente che sparò avrebbe mentito. Non chiamò i soccorsi quella sera ift.tt/mnokG0H x.com

A Milano gli interrogatori dei 4 poliziotti che erano insieme all'agente che sparò e uccise un pusher a Rogoredo, lo scorso gennaio. Sono accusati di favoreggiamento. - facebook.com facebook