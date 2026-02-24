La scomparsa di circa 2.500 pezzi di aerei militari dalla base di Brindisi è stata causata, secondo le indagini, da un possibile furto interno. Le forze dell'ordine stanno analizzando i registri di inventario e le telecamere di sorveglianza per individuare chi avrebbe potuto agire in modo illecito. Le autorità militari e civili collaborano per ricostruire i movimenti e i responsabili di questa perdita. Le verifiche proseguono per chiarire tutta la vicenda.

BRINDISI - La procura di Roma e la procura militare hanno aperto un'inchiesta sulla sparizione di quasi 2.500 pezzi di aerei militari: si tratta di componenti avioniche dei cacciabombardieri Tornado e Amx e del C-130, l’aereo da trasporto tattico dell’Aeronautica, per un valore stimato di 17 milioni di euro. La notizia, ripresa da Ansa, è stata riportata dal quotidiano La Repubblica, secondo cui ci sarebbero alcuni indagati per il reato di peculato, ovvero per l’appropriazione o la distrazione di beni pubblici affidati per ragioni d’ufficio. Secondo gli accertamenti finora svolti dalle autorità giudiziarie, i pezzi sarebbero scomparsi tra il 2021 e il 2023 dalla base di Brindisi dove Ge Avio aveva per contratto il compito di manutenere gli aerei da guerra. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Leggi anche: Difesa, spariti 2.500 pezzi di jet militari: indagini in corso

Aeronautica, spariti pezzi di aerei e jet militari per 17 milioni di euro: indagine sui verticiL’aeronautica ha segnalato il furto di pezzi di aerei e jet militari per un valore di 17 milioni di euro.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Difesa, spariti 2.500 pezzi di aerei militari italiani: la Procura indaga; Spariti dalla base di Brindisi quasi 2.500 pezzi di aerei militari: avviate indagini; Spariti 2.500 pezzi di jet militari, indagini in corso: coinvolti vertici dell’Aeronautica; Difesa, spariti 2.500 pezzi da Tornado e C-130: buco da 17 milioni, indagati vertici Aeronautica.

Difesa, spariti 2.500 pezzi di aerei militari italiani: la Procura indagaI pezzi sarebbero svaniti tra il 2021 e il 2023 dalla base di Brindisi, gestita da Ge Avio, con un possibile canale verso il Sud America. L'Aeronautica assicura piena collaborazione e protocolli di ... tg24.sky.it

Vertici Aeronautica indagati per peculato, spariti 2500 pezzi di Tornado, Amx e C-130 per 17 milioni di euroSi apprende di un’indagine sulla sparizione di 2.500 pezzi di aerei militari. Nello specifico, mancano componenti, parti strategiche e cuori tecnologici di mezzi come Tornado, AMX e C-130, ... virgilio.it

Scandalo nell’Aeronautica: spariscono dalla base di Brindisi 2.500 pezzi di Tornado e C-130 per un valore di 17 milioni di euro. La Procura di Roma indaga su generali e dirigenti per peculato: i componenti avionici, che dovevano essere gestiti da GE Avio, sa - facebook.com facebook