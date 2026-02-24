Spalletti difende Di Gregorio | Bisogna sviluppare la capacità di essere disprezzati le responsabilità vanno divise Cosa ha detto

Luciano Spalletti ha difeso Di Gregorio, accusato di aver commesso un errore durante l’ultima partita. Il tecnico ha sottolineato che i portieri devono imparare a gestire le critiche e a mantenere la concentrazione. Ha anche affermato che le responsabilità vanno condivise tra tutta la squadra. Spalletti ha parlato davanti ai giornalisti, cercando di rassicurare l’intero gruppo e di rafforzare la fiducia nel portiere. La discussione ha attirato l’attenzione di molti tifosi presenti.

Spalletti difende Di Gregorio: il mister bianconero interviene in conferenza stampa per proteggere il portiere e compattare tutto lo spogliatoio. La Juventus continua la sua costante preparazione in vista del fondamentale e delicatissimo impegno di Champions League. L'attesa cresce rapidamente in tutto l'ambiente bianconero, chiamato a una grandissima reazione d'orgoglio per ribaltare lo svantaggio accumulato in precedenza. Per analizzare i complessi temi del match internazionale, Spalletti ha parlato nella consueta conferenza stampa della vigilia rispondendo alle numerose domande poste dai cronisti sportivi accreditati.

Luciano #Spalletti difende Michele #DiGregorio: “Dobbiamo sviluppare la capacità di essere disprezzati, comincia tutto da lì. Smetti di chiederti cosa succederà. Noi dividiamo tutto in parti uguali, ogni critica ognuno se ne assume un po’ in percentuale”. #Juve x.com

