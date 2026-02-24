spalletti cerca il miracolo nella notte europea a torino

Spalletti spera di ottenere una vittoria decisiva nella notte europea a Torino, determinato a cambiare le sorti della sua squadra. La partita di questa sera rappresenta un’occasione unica per invertire il trend negativo e rilanciare le ambizioni in Champions League. I giocatori sono concentrati e pronti a dare il massimo, sapendo che l’intera stagione può dipendere da questi novanta minuti. La sfida tra le due squadre si presenta come un crocevia importante.

25 febbraio ore 21:00. Novanta minuti che valgono una stagione, forse molto di più. È la notte della verità per la Juventus, chiamata a scrivere il proprio destino in Champions League. All’ Allianz Stadium va in scena il ritorno contro il Galatasaray, dentro o fuori senza appello. I bianconeri si giocano tutto davanti al proprio pubblico, con la Curva Sud pronta a trasformare lo stadio in una bolgia e a spingere la squadra oltre ogni limite. Servirà cuore, carattere e fame di gloria per inseguire quello che avrebbe il sapore del miracolo sportivo. Torino si prepara a una notte europea di quelle che restano nella memoria. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Leggi anche: Torino-Milan, allarme Pulisic: febbre nella notte, americano verso il forfait

Juve, che mazzata: Yildiz grande assente, Spalletti senza un Osimhen e allo Stadium servirà un miracoloINVIATO A ISTANBUL - Che mazzata per la Juve: l’Ali Sami Yen diventa un inferno per i ragazzi di Spalletti, un tonfo che rischia di segnare una stagione intera. E il match di ritorno sarà una cima da ... msn.com

Giletti: Spalletti ha fatto un miracolo alla Juve. Le scuse di Bastoni? Per me sono state poco sincereIntervistato da TMW, Massimo Giletti si sofferma a parlare della sua squadra del cuore, la Juventus, analizzando diversi temi legati ai bianconeri: Credo che Spalletti abbia fatto ... tuttojuve.com

Juventus-Galatasaray mercoledì: Spalletti cerca l'impresa, deve ribaltare tre gol - facebook.com facebook

Spalletti non cerca alibi "È una questione mentale. Non riconosciamo la nostra qualità". Le parole dopo la gara contro il Como x.com