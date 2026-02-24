Spalletti cerca il miracolo nella notte europea a Torino

Spalletti spera di ottenere una vittoria decisiva nella notte europea a Torino, determinato a cambiare le sorti della sua squadra. La partita di questa sera rappresenta un’occasione unica per invertire il trend negativo e rilanciare le ambizioni in Champions League. I giocatori sono concentrati e pronti a dare il massimo, sapendo che l’intera stagione può dipendere da questi novanta minuti. La sfida tra le due squadre si presenta come un crocevia importante.

25 febbraio ore 21:00. Novanta minuti che valgono una stagione, forse molto di più. È la notte della verità per la Juventus, chiamata a scrivere il proprio destino in Champions League. All’ Allianz Stadium va in scena il ritorno contro il Galatasaray, dentro o fuori senza appello. I bianconeri si giocano tutto davanti al proprio pubblico, con la Curva Sud pronta a trasformare lo stadio in una bolgia e a spingere la squadra oltre ogni limite. Servirà cuore, carattere e fame di gloria per inseguire quello che avrebbe il sapore del miracolo sportivo. Torino si prepara a una notte europea di quelle che restano nella memoria. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

