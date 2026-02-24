Spal ora non cambiare più Con questo modulo Senigagliesi e Malivojevic sono al centro del villaggio

Spal ottiene una vittoria importante grazie a una prestazione solida, spinta dalla buona intesa tra Senigagliesi e Malivojevic. La squadra ha sfruttato al massimo le occasioni create, portando a casa tre punti fondamentali. La partita si è decisa nel secondo tempo, quando i due centrocampisti hanno orchestrato le azioni decisive. Questo risultato dà nuova fiducia al gruppo e apre nuovi scenari in classifica. La squadra si prepara ora alla prossima sfida.

La Spal torna a vincere quando i buoi hanno lasciato ormai la stalla del primo premio, a meno di follie dei giurati del concorso: ma il 3-0 all'Osteria Grande è tutt'altro che inutile. Al di là del modesto valore di questo avversario, cui in due gare i biancazzurri hanno rifilato il 18% dei loro 40 gol attivi senza incassarne uno, i tre punti sono serviti a lasciare a -6 il terzo posto del Medicina, anche grazie al favore dei ramarri del Sant'Agostino. Così la seconda piazza è un po' più sicura, e se come pare non dovesse tornare in gioco la prima, garantirebbe almeno di passare i primi due turni di playoff anche con altrettanti pareggi casalinghi al 120'.