Spaccio di droga a Napoli fermato con 187 dosi di cocaina | 31enne in manette

Un 31enne napoletano è stato arrestato perché aveva con sé 187 dosi di cocaina, spiegano le forze dell’ordine. La Polizia ha intercettato l’uomo durante un controllo in strada, trovandolo con un’ingente quantità di droga nascosta in tasca e nel suo zaino. La scoperta si è verificata mentre il sospetto si aggirava in un quartiere frequentato da giovani. Il giovane è stato portato in commissariato, dove rimane in attesa di ulteriori accertamenti.

Nuovo arresto per spaccio di droga a Napoli. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha fermato un 31enne napoletano, già noto alle forze dell'ordine anche per precedenti specifici, con l'accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato San Carlo Arena, impegnati in servizi mirati di controllo del territorio. Durante il pattugliamento in via Filippo Maria Briganti, i poliziotti hanno notato un uomo con atteggiamento sospetto che, alla vista della pattuglia, ha tentato di allontanarsi nel tentativo di evitare il controllo.