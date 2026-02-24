Spaccio di droga a Napoli fermato con 187 dosi di cocaina | 31enne in manette

Un 31enne napoletano è stato arrestato con 187 dosi di cocaina, causa di un'intensa attività di spaccio nella zona. La Polizia di Stato ha scoperto la sua presenza in un appartamento, dove sono state trovate le sostanze stupefacenti e diverse attrezzature per il confezionamento. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, tentava di nascondere la droga tra gli effetti personali. La scoperta si inserisce in un’azione più ampia contro il traffico di droga in città.

Nuovo arresto per spaccio di droga a Napoli. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha fermato un 31enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine anche per precedenti specifici, con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato San Carlo Arena, impegnati in servizi mirati di controllo del territorio. Durante il pattugliamento in via Filippo Maria Briganti, i poliziotti hanno notato un uomo con atteggiamento sospetto che, alla vista della pattuglia, ha tentato di allontanarsi nel tentativo di evitare il controllo. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Pizzicato con dosi di cocaina e hashish e mille euro in contanti, dentro casa il 'laboratorio di spaccio': arrestato 31enneUn 31enne è stato arrestato dopo che i Carabinieri hanno scoperto il suo laboratorio di spaccio in casa, dove trovano cocaina, hashish e 1000 euro in contanti.

