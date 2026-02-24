Sovraindebitamento le persone sposate rischiano di più | ecco chi paga il prezzo

Il sovraindebitamento colpisce di più le persone sposate, perché spesso devono gestire le spese di famiglia e le responsabilità condivise. Uno studio recente di Bravo, azienda fintech, rivela che i coniugi affrontano rischi maggiori di accumulare debiti insoluti rispetto a chi vive da solo. La presenza di figli e il mutuo sono tra i principali fattori che aggravano la situazione. La ricerca mostra come il carico finanziario si traduca in difficoltà concrete per molte famiglie.

Roma, 24 febbraio 2026 – I debiti non risparmiano nessuno, nemmeno chi ha famiglia. L’ultimo studio di Bravo, fintech specializzata nella gestione dei debiti, fotografa un’ Italia alle prese con sovraindebitamento e percorsi di vita complessi, dove lo stato civile cambia radicalmente il peso delle difficoltà finanziarie. E se fino a ieri l’ identikit dell’italiano più esposto alla crisi debitoria parlava di un molisano cinquantenne, oggi scopriamo che non sono solo gli uomini a rischiare: coniugi, divorziate e vedove pagano il prezzo più salato. Famiglia e debiti: lo stato civile conta. Il sovraindebitamento è la condizione in cui una persona accumula debiti che superano le proprie capacità di rimborso, rendendo difficile far fronte agli impegni finanziari quotidiani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

