Sottopasso Galati S Anna tavolo tecnico a Palazzo Zanca per superare le criticità

Il ripetuto allagamento del sottopasso di Galati Sant’Anna si verifica a causa di problemi nel sistema di drenaggio. Questa situazione provoca spesso blocchi del traffico e disagi ai pendolari. Un tavolo tecnico a Palazzo Zanca si è riunito per individuare soluzioni concrete e porre fine a questi episodi ricorrenti. La discussione ha coinvolto ingegneri e amministratori locali, pronti a intervenire per migliorare la gestione delle acque. La questione resta ancora aperta.

Gli allagamenti che ciclicamente paralizzano il sottopasso di Galati Sant'Anna tornano al centro dell'agenda amministrativa. A Palazzo Zanca si è svolto oggi un tavolo tecnico operativo convocato dall'assessore comunale ai Lavori pubblici Massimiliano Minutoli con l'obiettivo di affrontare in modo concreto una delle criticità più segnalate dai residenti della zona sud. All'incontro hanno partecipato i rappresentanti dei Servizi tecnici del Comune, i referenti di Rete Ferroviaria Italiana e, per la Città Metropolitana, il dirigente Gaetano Maggioloti. Un confronto tecnico mirato a fare il punto sulle cause degli allagamenti che, soprattutto durante le precipitazioni intense, rendono il sottopasso impraticabile creando disagi alla viabilità e problemi di sicurezza per automobilisti e residenti.