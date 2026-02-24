sotto il cappotto il carattere

Il trend setter ha spiegato che il suo stile si distingue per l'uso del cappotto come elemento principale, scelto per valorizzare il carattere. La causa è la volontà di esprimere personalità attraverso capi come il dolcevita, il velluto e il denim, combinati con stampe audaci. Ha sottolineato come colori e proporzioni siano fondamentali per creare look sia casual che eleganti. La sua attenzione ai dettagli si riflette in ogni scelta di outfit.

I consigli del nostro trend setter: dal dolcevita al velluto, dal denim alle stampe più audaci. Capi chiave, colori e proporzioni per costruire look casual o sofisticati Nelle giornate fredde e uggiose la domanda è sempre la stessa: che cosa mi metto? L’inverno, più di ogni altra stagione, pretende equilibrio tra comfort, funzione e stile. Ma è anche il momento ideale per divertirsi, sperimentare, costruire identità. Vi propongo alcuni capi chiave, tra i più versatili, per creare outfit casual, sportivi o sofisticati a seconda dell’occasione. Perché vestirsi bene non significa travestirsi, ma raccontarsi. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Coordinato autunnale con carattere

