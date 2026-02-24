sostegno militare a kiev prevalgono i favorevoli ma in calo rispetto al 2023

Il sostegno militare a Kiev si mantiene alto, ma il consenso tra gli italiani diminuisce rispetto all'inizio del 2023. La causa è la crescente preoccupazione per la possibilità di un'escalation del conflitto e per le difficoltà nel trovare una soluzione diplomatica. Solo il 48% degli intervistati pensa che Zelensky debba cedere le aree occupate dai russi nel Donbass. La discussione sulla questione si intensifica in Parlamento.

Alla vigilia del quarto anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina l’opinione pubblica italiana resta divisa sul sostegno militare al paese, anche se prevale il consenso alla fornitura di armi. Lo attesta il sondaggio di Swg, eseguito dal 18 al 20 febbraio con metodo Cawi, su un campione di 800 maggiorenni, Nell’aprile 2023 il 51% degli interpellati era favorevole a continuare l’invio di armi, nel maggio 2025 lo era il 42%, mentre nel febbraio 2026 la percentuale è risalita di due punti, al 44 per cento. Fra l’elettorato dell’opposizione il dato è al 55%, mentre è al 46% fra gli elettori della maggioranza. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

