Sorrentino | Io sono pro VAR dobbiamo usarlo per tutto Il protocollo? Da cambiare

Stefano Sorrentino ha espresso il suo sostegno al VAR, sottolineando la necessità di applicarlo in tutte le situazioni di gioco. La causa di questa posizione deriva dalla convinzione che il sistema possa ridurre gli errori arbitrali e migliorare l’equità in campo. Ha anche criticato il protocollo attuale, ritenendolo insufficiente e bisognoso di modifiche. Le sue dichiarazioni arrivano in un momento in cui il VAR continua a essere al centro del dibattito calcistico.

Stefano Sorrentino, ex portiere del Palermo e del Chievo Verona, ha voluto spendere alcune parole ai microfoni del podcast Tutti Convocati, parlando del VAR e dei vari torti arbitrali in Serie A, ma non solo. L'ex portiere ha voluto parlare anche della corsa scudetto, soffermandosi sull'Inter capolista, a ben 10 punti di distanza dal Milan di Allegri, facendo riferimento anche alle energie spese in Champions League. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito: Le parole di Sorrentino sul VAR e le varie polemiche: "lo sono pro Var, se ce lo abbiamo dobbiamo usarlo per tutto. Vero che il protocollo è da cambiare, ci sono troppi errori e ogni weekend c'è da chiedersi a chi tocca stavolta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

De Laurentiis vuole cambiare il sistema: Var a chiamata, riforma del protocollo e arbitri della Lega Serie ADe Laurentiis critica l’attuale sistema arbitrale dopo l’errore durante la partita tra Napoli e Atalanta, che ha portato alla cancellazione di un gol valido.

L’arbitro Mariani non vede. E il Var? Chi c’è al Var? Ma c’è lui! Doveri Daniele da Volterra. Tutto chiaroNella 22ª giornata del campionato 2025-26, le decisioni arbitrali sono al centro dell'attenzione.