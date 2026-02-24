Sorpreso al Bingo con 25 grammi di cocaina | ventottenne torna libero dopo la convalida

Un gambiano di 28 anni è stato fermato all’interno di un bingo di via Acrone mentre aveva con sé 25 grammi di cocaina. La presenza della droga ha portato all’arresto, ma il giudice ha successivamente convalidato la misura, ritenendo che non ci fossero motivi per mantenerlo in custodia. Il giovane ha potuto lasciare il carcere, ma le indagini continuano per verificare altri eventuali collegamenti. La vicenda ha attirato l’attenzione degli abitanti della zona.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, Iacopo Mazzullo, ha convalidato l’arresto del ventottenne gambiano fermato nei giorni scorsi dagli agenti della Squadra Volante all’interno del Bingo di via Acrone. Il giovane era stato trovato in possesso di 25 grammi di cocaina suddivisa in dosi e di 500 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il gip ha riconosciuto la legittimità dell’arresto ma ha riqualificato il fatto come di lieve entità, escludendo la necessità della custodia cautelare in carcere. Il giudice ha quindi disposto la scarcerazione dell’indagato, applicando la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria quattro volte a settimana. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Giovane ventenne sorpreso con 36 grammi di hashish e una dose cocaina: scatta la segnalazione durante il blitz dei CarabinieriUn giovane di appena vent'anni è stato segnalato durante un blitz dei Carabinieri, trovato in possesso di 36 grammi di hashish e una dose di cocaina.

Trovato con 100 grammi di hashish e soldi, 15enne torna liberoÈ tornato libero il ragazzo di 15 anni fermato dalla Guardia di Finanza con circa 100 grammi di hashish e una sommetta di denaro in banconote di piccolo taglio.