Sorpresi dalla polizia con chiavi e grimaldelli vicino a negozi e gioiellerie | denunciati

Tre uomini di Zafferana Etnea e Aci Sant'Antonio sono stati fermati dalla polizia vicino a negozi e gioiellerie di Acireale, mentre trasportavano chiavi e grimaldelli. La presenza di strumenti da scasso nell'auto ha portato alla loro denuncia. Gli agenti li hanno sorpresa nel cuore della città, proprio mentre si muovevano con atteggiamento sospetto. La scoperta di questi oggetti ha fatto scattare immediatamente le accuse. La vicenda resta sotto osservazione.

Fermati durante un controllo delle volanti e della squadra Uigos, i tre erano a bordo di un'auto e perlustravano a bassa velocità le vie del centro di Acireale, in prossimità di attività commerciali La polizia ha denunciato tre uomini, due di Zafferana Etnea e uno di Aci Sant'Antonio, sorpresi in centro ad Acireale, a bordo di un’auto, con una serie di chiavi e grimaldelli, utilizzati in genere per scassinare. Durante i controlli, i poliziotti hanno notato un'auto che procedeva a velocità particolarmente ridotta, effettuando ripetuti rallentamenti davanti a negozi di abbigliamento e ad alcune gioiellerie. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

