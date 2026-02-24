L’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea si è accelerata a causa della crescente instabilità interna e delle pressioni esterne. La fuga di cittadini e la crisi economica hanno spinto il governo a prendere decisioni rapide, senza un ampio consenso. La mancanza di tempo per valutare rischi e benefici si riflette nella complessità delle sfide future. La situazione attuale mostra come questa scelta abbia effetti concreti sul tessuto sociale del paese.

Il destino dell’Ucraina si sta delineando come quello di un Paese ombra di sé stesso, con una popolazione attiva in gran parte emigrata e le strutture sociali tutte da ricostruire. E anche quelle politiche languono nell’indeterminatezza, con un’Unione Europea che si tiene stretta Kiev senza concederle pieni diritti di membro UE. Sostanzialmente sfruttandola in prospettiva futura per la difesa, le risorse e la forza lavoro. E come pedina internazionale. Percorso agevolato. L’Ucraina ha ottenuto lo status di Paese-candidato già nel giugno 2022, cioè qualche mese dopo l’inizio delle ostilità. Da parte di Bruxelles si è trattato di un gesto di natura squisitamente politica, visto che altri Paesi in lista d’attesa con più titolati meritavano concessioni ben prima di Kiev. 🔗 Leggi su Follow.it

Merz: ‘impossibile adesione dell’Ucraina alla UE nel 2027’Merz ha detto che l’Ucraina non potrà entrare in Europa entro il 2027.

In una nota il partito di Meloni rimarca l’asse con i Volenterosi e l’adesione dell’Ucraina alla UeIl partito di Meloni evidenzia l’alleanza con i Volenterosi e l’adesione dell’Ucraina alla Ue.

