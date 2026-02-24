Sono pentiti | alleggerita la misura cautelare per gli amici di Don Alì

Don Alì ha visto ridursi la misura cautelare dopo che i suoi amici si sono presentati quotidianamente in commissariato, confessando i loro errori. La loro costante presenza ha portato a un alleggerimento delle restrizioni, dimostrando un cambiamento di atteggiamento. Per quasi tre mesi, sono stati lì ogni mattina e sera, cercando di dimostrare il loro pentimento. Ora, le autorità hanno deciso di modificare la loro posizione, valutando ulteriori sviluppi.

Per quasi tre mesi, tutti i giorni si sono presentati mattino e sera dagli agenti della polizia giudiziaria. Adesso gli basterà farlo solo più una volta a settimana. La giudice Paola Vetro, infatti, sabato 21 febbraio, ha rimodulato la misura cautelare per i due amici e presunti complici di Don.