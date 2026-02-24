Sono Gennaro Amatore nato a Mugnano di Napoli alto 1.82 metri più o meno single occhi verdi circa felice solare gasato tanto | Samurai Jay debutta a Sanremo 2026

Gennaro Amatore, nato a Mugnano di Napoli, ha attirato l’attenzione con il suo debutto a Sanremo 2026, portando in scena uno stile energico e originale. La sua presenza sul palco ha sorpreso molti, soprattutto per la sua personalità vivace e il look distintivo. Con un’altezza di circa 1.82 metri, si è fatto notare tra i concorrenti grazie alla sua musica fresca e coinvolgente. La sua partecipazione ha generato curiosità tra il pubblico e gli appassionati di musica.

Quando Carlo Conti ha pronunciato il suo nome tra i Big di Sanremo 2026, quanti di voi si saranno chiesti: “Ma chi è Samurai Jay?”. Eppure chi bazzica i social e dintorni non può non conoscere “Halo”, il singolo pubblicato lo scorso 12 giugno, certificato disco d’oro, con oltre 70 milioni di stream su tutte le piattaforme. Così il cantante debutta tra i Big in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026 con “Ossessione”, scritta e composta dallo stesso cantante con Luca Stocco e Vittorio Coppola, co-scritta da Salvatore Sellitti e prodotto da Vito Salamanca e Katoo. Il brano esaspera il concetto di motivazione con cui portiamo avanti le passioni che abbiamo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nome d’arte di Gennaro Amatore, Samurai è un cantautore napoletano nato nel 1998Samurai, nome d’arte di Gennaro Amatore, napoletano nato nel 1998, si prepara per il suo debutto a Sanremo 2026.

Sanremo 2026, Samurai Jay debutta al Festival con OssessioneSamurai Jay si prepara a debuttare al Festival di Sanremo 2026 con il brano Ossessione.

