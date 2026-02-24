sondaggi maim investe in only numbers ed euromedia research

Maim ha deciso di investire in Only Numbers, motivata dalla crescente domanda di analisi di mercato affidabili. La società di consulenza per le relazioni istituzionali punta a rafforzare la propria presenza nel settore delle ricerche demoscopiche, collaborando con Euromedia Research, nota per le sue indagini di opinione. La partnership mira a migliorare le metodologie di raccolta dati e a offrire risultati più accurati ai clienti. La mossa si inserisce in una strategia di espansione nel settore delle analisi di mercato.

Maim, società di consulenza per le relazioni istituzionali e con i media, investe nel capitale di Only Numbers, società proprietaria del brand di sondaggi, ricerche di mercato e analisti demoscopiche Euromedia Research, fondato da Alessandra Ghisleri. La nota sondaggista assumerà la carica di presidente e amministratore delegato della società, nel cui consiglio di amministrazione entreranno Fabio Perugia e Daniel Funaro di Maim. «Questa operazione ci permetterà di rafforzare la struttura aziendale e accelerare il nostro processo di innovazione, ponendo al centro l’indipendenza scientifica e la qualità delle nostre analisi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

