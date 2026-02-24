Sneijder choc | Prestianni Vinicius? Ho ricevuto 4.000 minacce di morte dall’Argentina ecco perchè

Gianluca Prestianni e Vinicius Jr sono al centro di un caso acceso, causato da commenti sui social. Sneijder ha dichiarato di aver ricevuto circa 4.000 minacce di morte dall’Argentina, attribuendole a reazioni violente degli utenti. Le minacce sono arrivate dopo discussioni online tra i tifosi e commenti sui due calciatori. La vicenda continua a sollevare preoccupazioni sulla sicurezza dei protagonisti. La questione rimane aperta e in evoluzione.

© Calcionews24.com - Sneijder choc: «Prestianni Vinicius? Ho ricevuto 4.000 minacce di morte dall’Argentina, ecco perchè»

Mercato Milan, Goretzka diventa un obiettivo concreto a zero! Furlani prova l’affondo nonostante la concorrenza Rinnovo McKennie, la Juve lo blinda e allontana l’ipotesi addio a zero: ci aveva provato anche una super rivale! Inter, senti Stankovic: «Sono nato lì, è normale che sogni di tornarci! Ma ecco perché ho scelto di trasferirmi al Club Brugge» Mercato Milan, Goretzka diventa un obiettivo concreto a zero! Furlani prova l’affondo nonostante la concorrenza Roma, mossa a sorpresa di Gasperini contro la Juventus? Sta davvero pensando di schierare questo giocatore dall’inizio nel big match dell’Olimpico Sneijder choc: «Prestianni Vinicius? Ho ricevuto 4. 🔗 Leggi su Calcionews24.com Leggi anche: “Ho ricevuto 4mila minacce di morte”: la denuncia di Wesley Sneijder dopo il caso Prestianni-Vinicius Benfica-Real, Vinicius preso di mira da Prestianni ma l’argentino si difende: “Non l’ho insultato, ho ricevuto minacce dai miei avversari”Durante la partita tra Benfica e Real Madrid, Vinicius Jr.