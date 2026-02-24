Sms minacciosi su vecchi debiti la nuova truffa corre sullo smartphone | decine di segnalazioni in provincia

Messaggi firmati invitano a richiamare per presunte pratiche amministrative legate a bollette datate o a prestiti non estinti. Online forum e inserzioni su come difendersi: cosa fare per non finire nella trappola Messaggi formali, toni urgenti, numeri di riferimento e l'invito a richiamare immediatamente. Negli ultimi giorni tornano a circolare Sms firmati da una società di recupero crediti con richieste di contatto per presunte "questioni amministrative" legate a vecchie bollette. Anche in provincia di Agrigento diversi cittadini stanno ricevendo comunicazioni di questo tipo. Nel primo messaggio si legge: "La preghiamo di contattarci al seguente numero per questioni amministrative che la riguardano" con tanto di riferimenti numerici.