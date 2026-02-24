Sirene spiegate

Le sirene spiegate a Rogoredo sono scatenate da un inseguimento tra veicoli che ha coinvolto diverse pattuglie di polizia. La causa sembra essere stata un tentativo di furto finito male, con i mezzi che hanno tentato di scappare tra le strade affollate. I lampeggianti hanno attirato l’attenzione degli abitanti e hanno creato un forte caos in zona. Le autorità stanno investigando sui dettagli dell’incidente.

© Ilgiornale.it - Sirene spiegate

Provo a darmi una spiegazione su cosa è successo a Rogoredo dopo quei lampeggianti della polizia: la penso in un modo molto semplice sui fatti. Nello scontro tra due criminali, di cui uno portava la divisa, il delinquente più pericoloso era quello travestito da Stato. E va punito con una pena maggiore di un criminale in abiti civili. La legge è uguale per tutti, ma in un Paese dove troppi poliziotti e carabinieri sono sotto processo per avere fatto il proprio dovere, chi non lo fa compie un reato contro tutti noi. E infatti la polizia ha accertato in pochi giorni la vera dinamica di quanto accaduto a quel pusher. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it Incidente spaventoso all’alba, statale chiusa. Soccorsi a sirene spiegateAll’alba, sulla statale in Valle d’Itria, si è verificato un incidente che ha causato la chiusura temporanea della strada. Terribile esplosione, il boato in tutta la zona. Pompieri a sirene spiegateUna forte esplosione ha scosso il centro di Castelfranco in Miscano, nel Beneventano, causando grande sconcerto tra i residenti di via Michelangelo Buonarroti. SIRENE SPIEGATE 24 SU 7 Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Va a sbattere con un’ambulanza a sirene spiegate: 4 feriti; Il piccolo Yassef, nato tra le braccia della polizia a Novara; Nasce in auto davanti alla Pediatria grazie alla scorta della Polizia locale; Sirene e pattuglie in centro a Legnano per un artista di strada. Monta la polemica. Va a sbattere con un’ambulanza a sirene spiegate: 4 feritiNella mattinata odierna, in Roncoferraro, si è verificato un sinistro stradale che ha visto coinvolta un’autovettura ed un’ambulanza della Croce Azzurra ... vocedimantova.it Deve partorire ma rimane bloccata nel traffico: scortata dalla PoliziaGli agenti della stradale avvicinati dal conducente di un'auto: la moglie doveva partorire. Corsa a sirene spiegate verso l'ospedale ... latinaoggi.eu Incidente nella galleria, bilancio gravissimo. Lunghe code e soccorsi a sirene spiegate (NOTIZIA NEI COMMENTI) - facebook.com facebook