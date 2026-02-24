siisaggioguidasicuro ha fatto tappa presso la prefettura di benevento

Il progetto #siisaggioguidasicuro ha coinvolto oltre 8.250 studenti in tutta la Campania, per promuovere comportamenti responsabili alla guida. La tappa presso la Prefettura di Benevento ha visto la partecipazione di giovani provenienti da diverse scuole locali. Con 23 tappe in totale, l'iniziativa si concentra sull’educazione alla sicurezza stradale e sulla prevenzione degli incidenti tra i più giovani. La presenza delle autorità e degli esperti ha rafforzato l’importanza dell’iniziativa nel territorio.

Tempo di lettura: 3 minuti Oltre 8.250 studenti formati e 23 tappe in tutto il territorio campano, sono i numeri della dodicesima edizione di #siisaggioguidasicuro, progetto che ha l’obiettivo di educare i giovani a comportamenti responsabili e corretti per una guida sicura, promosso dalla Regione Campania e attuato dall’ANCI Campania in collaborazione con l’Associazione Meridiani, il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministro dell’Istruzione e del Merito – USR Campania, dell’Università Federico II di Napoli, dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, delle Forze dell’Ordine, Enti Istituzionali, del partenariato di Fondazioni e Associazioni di categoria e della media partnership della RAI. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

UAE Tour 2026, Milan l'ha fatto di nuovo: vince la tappa in volata! Gli highlightsJonathan Milan ha ottenuto un'altra vittoria nell'UAE Tour 2026, questa volta nella quinta tappa.

“Bambini in Gioco”: festa conclusiva a Benevento presso l’Istituto De La SalleGiovedì 22 presso l’Istituto De La Salle di Benevento si svolgerà la festa conclusiva del progetto “Bambini in Gioco”, promosso dalla Federazione Italiana Pallacanestro – Settore Minibasket.

Argomenti correlati

Nel Comune di Albanella la 27^ tappa di Sii Saggio, Guida Sicuro - POLITICAdeMENTE; 'Sii saggio, guida sicuro' fa tappa alla Prefettura di Benevento; Sii Saggio, Guida Sicuro: domani a Benevento in Prefettura; Sii Saggio, Guida Sicuro: domani a Benevento in Prefettura.

#SIISAGGIOGUIDASICURO HA FATTO TAPPA PRESSO LA PREFETTURA DI BENEVENTOOltre 8.250 studenti formati e 23 tappe in tutto il territorio campano, sono i numeri della dodicesima edizione di #siisaggioguidasicuro, progetto che ha l’obiettivo di educare i giovani a comportamen ... tvsette.net

#SIISAGGIOGUIDASICURO, APPUNTAMENTO AD ALBANELLA PER LA 23^TAPPA GUARDA IL VIDEO x.com

Questa mattina la ventesima tappa del roadshow #siisaggioguidasicuro si è svolta presso la Camera di Commercio di #Salerno, alla presenza degli studenti dell’IIS Galilei-Di Palo e del Profagri. All’incontro sono intervenuti: , Vicepre - facebook.com facebook