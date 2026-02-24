Siete fan di Roblox? Ecco 5 prodotti imperdibili che consentono di divertirsi anche offline

Il successo di Roblox deriva dalla sua capacità di coinvolgere i giovani in mondi virtuali, ma ci sono momenti in cui i genitori cercano alternative pratiche. Per questo, sono arrivati cinque prodotti che permettono di continuare a giocare anche senza internet. Questi giochi e gadget offrono esperienze offline divertenti e stimolanti, ideali per le pause o i momenti di svago lontano dallo schermo. Sono soluzioni che aiutano a mantenere vivo l’interesse dei bambini verso il gioco anche in assenza di connessione.

Se i vostri figli non parlano d'altro che di Roblox, sappiate che il divertimento non finisce quando si spegne tablet o console. L'universo creativo della piattaforma può continuare anche offline grazie a una serie di prodotti ufficiali ispirati alle esperienze più amate. Su Amazon sono disponibili gadget, blaster Nerf, action figure e peluche che trasformano il gioco digitale in attività concreta. Alcuni includono persino codici esclusivi per riscattare contenuti virtuali. Ecco cinque proposte imperdibili per portare Roblox nel mondo reale. Il primo prodotto è il blaster Nerf Roblox Mad City Ray Plasma di Hasbro, ispirato all'esperienza Mad City su Roblox.