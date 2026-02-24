Sicurezza in condominio gli obblighi dell’amministratore su lavori e rischi

L’obbligo di garantire la sicurezza in condominio deriva dalle responsabilità dell’amministratore, che deve gestire correttamente lavori e rischi. La causa è la necessità di prevenire incidenti e tutelare i residenti. Recenti controlli hanno evidenziato come spesso manchino verifiche adeguate su impianti e strutture comuni. Per evitare sanzioni, l’amministratore deve mantenere aggiornate le certificazioni e intervenire tempestivamente. La questione continua a sollevare attenzione tra i condomini.

La sicurezza in condominio non è solo una questione di buon senso: è un insieme di obblighi giuridici che ricadono in larga parte sull’amministratore. Dalla manutenzione degli impianti alle verifiche antincendio, dalla gestione dei cantieri alla prevenzione degli infortuni, l’amministratore è il garante della corretta conservazione delle parti comuni e della tutela delle persone che vivono o frequentano l’edificio. In questo articolo analizzeremo quali sono i suoi doveri, quali rischi corre in caso di omissioni e come può organizzare una gestione efficiente e conforme alla legge dello stabile condominiale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

