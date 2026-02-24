Il recente aumento dei controlli nelle attività commerciali di Cassino deriva da crescenti preoccupazioni sulla sicurezza pubblica. Le forze dell’ordine hanno passato al setaccio 12 esercizi, verificando rispetto delle norme e tutela dei clienti. I controlli sono stati intensificati per rispondere alle segnalazioni di problemi legati alla sicurezza urbana. In alcuni locali sono stati riscontrati irregolarità, portando a sanzioni e chiusure temporanee. La presenza delle forze dell’ordine continua a rafforzarsi nel centro città.

Il bilancio dell'operazione interforze è di 7 sanzioni al Codice della Strada, 4 illeciti amministrativi e una segnalazione per droga Una stretta sulla sicurezza e un segnale forte di presenza sul territorio. È questo il bilancio del servizio straordinario di controllo effettuato nella giornata di venerdì scorso, 21 febbraio, nella Città Martire. Il dispositivo di sicurezza si è concentrato prevalentemente nell'area centrale di Cassino e lungo le arterie principali di ingresso e uscita dalla città. L'obiettivo prioritario del servizio interforze è stato duplice: da un lato la prevenzione e la repressione dei reati di natura predatoria (furti e rapine), dall'altro il contrasto al fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Sicurezza, controlli a tappeto delle forze dell'ordine nelle aree critiche. Sanzioni a diverse attività commercialiLe forze dell'ordine hanno avviato controlli intensi nelle zone più sensibili di Cesena.

Cassino, controlli interforze a tappeto su automobilisti ed esercizi commercialiA causa di recenti segnalazioni di abusivi e irregolarità, le forze dell’ordine hanno condotto controlli intensi a Cassino.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Sicurezza a Cassino, controlli a tappeto in 12 attività commerciali; Sicurezza, controlli a tappeto a Cassino e Daspo urbano per un diciannovenne; Sicurezza a Cassino - Operazione interforze in centro e nelle periferie; Controlli straordinari tra Cassino e Frosinone: sanzioni, arresti e denunce nella notte della sicurezza.

Cassino – Controlli straordinari dei Carabinieri, ispezioni e verifiche igienico-sanitarie nel cuore della movidaNel serata di ieri 20 febbraio, e fino a tarda notte, il territorio del Comune di Cassino è stato interessato da un articolato servizio straordinario di controllo del territorio, disposto dal Comando ... ilpuntoamezzogiorno.it

Controlli al centro e sulle arterie principali: identificate 100 personeLa Polizia di Stato nella mattinata di ieri ha eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nella città di Cassino, disposto dal Questore di Frosinone. Sono scesi in strada gli opera ... ciociariaoggi.it

LeggoCassino.it. . Ma davvero Cassino ha bisogno dei militari Dopo gli ultimi accadimenti, la sicurezza è tornata al centro del dibattito. C’è chi chiede un intervento straordinario. C’è chi parla di responsabilità istituzionali. C’è chi invoca lo Stato. C’è chi chiam - facebook.com facebook

Provincia – Scuole, oltre 24 milioni di euro per Cassino: firmati i contratti per 5 interventi di messa in sicurezza sismica Clicca sulla foto per leggere l'articolo x.com