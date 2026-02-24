Sicilia alla Bit | 175mila euro a società legate a Schifani Pd

La scelta di affidare il servizio di allestimento dello stand della Sicilia alla Bit di Milano ha suscitato dubbi, poiché le società coinvolte riceveranno 175mila euro e sono legate a figure politiche come Schifani e al Pd. L'assegnazione, gestita attraverso procedure poco trasparenti, ha sollevato sospetti di favoritismi e di rapporti poco chiari con la Regione. La vicenda alimenta le polemiche sulla trasparenza delle decisioni pubbliche in ambito di eventi ufficiali.

La procedura opaca e i legami con la Regione. La Bit di Milano è finita nel mirino per l’affidamento del servizio di allestimento dello stand della Sicilia. A sollevare il caso è il Partito Democratico all’Ars con un’interrogazione firmata da tutti i deputati dem, guidati da Michele Catanzaro. Al centro della polemica c’è la procedura negoziata senza bando che ha portato all’aggiudicazione a un raggruppamento temporaneo di imprese composto da BlogItalia e Digical, per un importo di oltre 175 mila euro di fondi europei Fesr 20212027. BlogItalia, con socio unico Tony Siino, è attualmente esperto del presidente della Regione Renato Schifani per la comunicazione istituzionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

