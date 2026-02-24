Sicilia | 50 euro per i biglietti aiuti concreti ai familiari

La Regione Siciliana ha introdotto un nuovo sostegno economico destinato ai familiari dei detenuti, a causa delle difficoltà finanziarie crescenti in queste famiglie. L’iniziativa prevede un contributo di 50 euro per l’acquisto dei biglietti di viaggio, con l’obiettivo di alleviare i costi di visite e incontri. La misura mira a facilitare i contatti tra detenuti e familiari, favorendo un avvicinamento più semplice e meno oneroso.

La Regione Siciliana ha lanciato un’iniziativa senza precedenti per sostenere i familiari dei detenuti in difficoltà economiche. A partire da domani, verranno distribuiti voucher del valore di 50 euro per l’acquisto di biglietti ferroviari destinati ai colloqui nelle carceri dell’isola. L’accordo, siglato tra il Garante regionale per la tutela dei diritti dei detenuti e Trenitalia, è stato presentato stamattina a Palazzo d’Orléans dal presidente della Regione Renato Schifani, dal garante Antonino De Lisi e dal direttore regionale Trasporto Sicilia di Trenitalia, Pasquale Cammisa. L’iniziativa mira a facilitare la partecipazione ai collochi per i familiari che altrimenti non potrebbero permettersi il viaggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu Don Pedro di Borbone invia aiuti concreti a Sicilia, Calabria e Sardegna dopo il passaggio del ciclone HarryDon Pedro di Borbone ha deciso di inviare aiuti concreti alle zone colpite dal ciclone Harry. Leggi anche: "Vivi Cinema Young", biglietti a 2,50 euro per i giovani dai 18 ai 35 anni Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Lavoro, Schifani: Pronti 600 milioni di euro per incentivare le assunzioni in Sicilia; Bonus caro voli Sicilia, la Regione proroga e aumenta i rimborsi; Bonus voli Sicilia: proroga rimborsi fino a luglio e sconti fino a 50 euro; Biglietti aerei, aumentano i rimborsi per i residenti siciliani: fino a 50 euro a tratta. In Sicilia voucher ferroviario per le visite dei parenti dei detenutiPALERMO – Un sostegno ai familiari di detenuti in difficoltà economiche per l’acquisto di biglietti ferroviari per raggiungere le carceri siciliane. Verrà erogato in forma di voucher nominativi del ... dire.it Bonus voli Sicilia: proroga rimborsi fino a luglio e sconti fino a 50 euroLa Regione Siciliana ha confermato una notizia attesa da migliaia di viaggiatori: il bonus voli Sicilia è stato ufficialmente prorogato fino al 31 luglio 2026. La misura, introdotta per contrastare il ... catania.liveuniversity.it Confermata la proroga fino al 31/07/2026 per i rimborsi, per i residenti in Sicilia, del 25% dell'importo dei voli nazionali (senza scalo) con un nuovo massimo di 50 euro a tratta. https://siciliapei.regione.sicilia.it/bandocarovoli/ - facebook.com facebook Frana Niscemi: primi 78 contributi casa per zona rossa, 800 euro a sfollati. Capo Protezione civile Sicilia: "Pagamenti in tempo record" #ANSA x.com