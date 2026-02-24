Sibari sommersa | 10 giorni di soccorsi tra acqua e fango eroi

Il maltempo ha causato l’esondazione dei Laghi di Sibari, portando a dieci giorni di interventi di soccorso tra acqua e fango. Le forti piogge hanno fatto salire i livelli dell’acqua rapidamente, rendendo necessarie operazioni continue di salvataggio e assistenza. Vigili del fuoco e volontari hanno lavorato senza sosta per mettere in sicurezza le zone colpite e aiutare le persone intrappolate. La situazione rimane critica e le operazioni di emergenza sono ancora in corso.

Laghi di Sibari, l'allarme idrogeologico che sveglia l'Italia: vigili del fuoco in prima linea per dieci giorni Dall'alba del 13 febbraio, i Laghi di Sibari sono diventati il teatro di un'emergenza idro-meteorologica senza precedenti. Per dieci giorni consecutivi, squadre specializzate dei vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta per contenere allagamenti, esondazioni e mareggiate che hanno messo in ginocchio il territorio. Coordinati dal Comando di Catanzaro, cinque moduli MO.CRAB e due unità TAS hanno operato a turni di 72 ore, salvando vite umane e recuperando beni essenziali dalle abitazioni sommerse.