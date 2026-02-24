Si sta preparando per l’Europa un’altra crisi del gas ma Bruxelles minimizza

La prevista crisi del gas in Europa deriva dalla diminuzione delle forniture e dall’aumento dei costi, che fanno salire le bollette e svuotano le cisterne. Le industrie affrontano difficoltà crescenti, mentre la dipendenza dagli Stati Uniti si intensifica. Le autorità europee cercano di calmare le preoccupazioni, ma le riserve di gas si riducono rapidamente. La situazione si aggrava con il rischio di un inverno difficile.

Bollette altissime e cisterne semivuote. Industrie in difficoltà e dipendenza energetica dagli States in aumento. È questo il quadro tratteggiato dagli esperti e dai media tedeschi per le difficoltà che massacrano l’economia continentale. La Commissione Europea minimizza tali problemi e si rifiuta di parlare di “crisi del gas”, ma sfiducia e nervosismo si stanno ormai diffondendo anche ai vertici. Cisterne semivuote. Come riporta il Berliner Zeitung, le riserve di gas oggi sono al di sotto della media di cinque anni a questa parte. Il livello sembra particolarmente basso proprio in Germania. L’11 febbraio gli industriali europei si sono riuniti ad Anversa per il loro summit annuale e hanno lanciato l’allarme sulla clamorosa perdita di competitività rispetto ai concorrenti degli altri continenti. 🔗 Leggi su Follow.it

Kamala Harris si sta preparando per un'altra corsa alla Casa BiancaKamala Harris si sta preparando per una nuova campagna presidenziale, dopo aver mantenuto un basso profilo nella prima parte dell'anno.

L'ipocrisia europea sulla Russia | Orso Bruno - Borgonovo (21/10/25)

