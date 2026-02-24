Si perdono sul Cuar e il telefono si scarica | corsa contro il tempo per salvarle

Due giovani donne si sono perse sul Monte Cuar, perché il telefono si è scaricato e hanno smarrito l’orientamento, creando momenti di tensione a Trasaghis. Le donne hanno chiamato il 112 poco prima delle 17, chiedendo aiuto mentre cercavano di ritrovare la strada. I soccorritori sono arrivati rapidamente sul posto, ma la loro situazione ha reso difficile il salvataggio. La ricerca continua per ritrovare le due escursioniste.

Partite al mattino per un'escursione, nel pomeriggio si sono ritrovate senza orientamento e con il telefono quasi scarico. La chiamata al 112 ha fatto scattare l'intervento del Soccorso Alpino Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 23 febbraio, sopra Trasaghis. Poco prima delle 17 due giovani donne hanno contattato il Nue 112 riferendo di aver perso l'orientamento nella zona di Malga Cuar, sul Monte Cuar. Le escursioniste erano partite al mattino da Cuel di Forchia, dove avevano lasciato l'auto, e avevano raggiunto la cima nel corso della giornata. Con il passare delle ore si sono però trovate in difficoltà, anche a causa della batteria ormai quasi scarica dei cellulari.