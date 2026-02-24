Si fingono poliziotti e rubano 300 mila euro a un'anziana | come funziona la truffa più usata a Bologna

Un gruppo di truffatori si spaccia per agenti di polizia e ruba 300 mila euro a un’anziana, sfruttando la paura e la confusione. La vittima consegna i soldi tramite bonifici, credendo di aiutare le forze dell’ordine a catturare criminali. La Questura di Bologna avverte che le forze di polizia non chiedono mai denaro o informazioni sulle proprietà. La truffa si ripete spesso e colpisce persone anziane in tutta la città.

Come funziona la truffa del finto nipote: arrestato 16enne, ha rubato 450 euro a un’anzianaLa truffa del finto nipote è una frode comune che coinvolge spesso persone anziane.

Si fingono poliziotti e truffano un'anziana per 300mila euro a Bologna, è aperta la caccia all'uomoA Bologna una donna è stata truffata da finti agenti di polizia che le hanno sottratto 300.000 euro. Indagini in corso e appello alla prudenza. virgilio.it

Faenza. Si finge carabiniere e rapina una coppia di anziani: arrestato dalla Polizia in flagranzaSi è presentato come un appartenente alle forze dell’ordine, ha conquistato la fiducia di una coppia di anziani ed è riuscito a entrare nella loro ... ravennanotizie.it

