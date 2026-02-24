Si è spenta a 44 anni la maestra Elena Mescolini

La morte di Elena Mescolini, maestra di 44 anni, deriva da un tumore che ha colpito la sua salute negli ultimi mesi. La comunità di Civitella si stringe intorno alla famiglia mentre ricorda il suo impegno quotidiano con i bambini e il sorriso che portava in classe. Elena lasciava dietro di sé un segno forte nel quartiere, dove era molto stimata. La sua scomparsa ha suscitato grande dolore tra colleghi e studenti.

La comunità di Civitella piange la morte di Elena Mescolini, maestra elementare scomparsa a soli 44 anni per un tumore. Un dolore immenso ha colpito Il babbo Davide, dipendente della Rombo2, molto conosciuto a Cusercoli e attivo nel sociale, così come la mamma Morena Zanobi di Civitella, già maestra elementare a sua volta, i cui famigliari gestiscono la storica Tipografia Zanobi. "Figlia unica, stimata e benvoluta, – scrive il sindaco Claudio Milandri – laureata in scienze della formazione primaria, Elena è stata per tanti non solo un’insegnante elementare appassionata e attenta, ma un vero punto di riferimento umano ed educativo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Morta Anna Rusticano, la cantante si è spenta a 71 anniRoma piange la scomparsa di Anna Rusticano, cantante e artista apprezzata per la sua voce unica.

Morta Ivonne Trebbi, la partigiana ‘Bruna’ si è spenta a 97 anniCastel Maggiore saluta Ivonne Trebbi, conosciuta come “Bruna”, deceduta a 97 anni.

