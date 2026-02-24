Show di 5 ore Ferro super ospite | tutto pronto per la prima serata del Festival di Sanremo

Ferro ha portato il suo nuovo album al centro di un lungo show di cinque ore, attirando l’attenzione di migliaia di fan. La sua presenza ha scatenato entusiasmo tra il pubblico, che ha seguito ogni momento con passione. La serata del Festival di Sanremo si apre con un format ricco di musica e ospiti speciali, tra cui l’attore Can Yaman. La prima sera si conclude con molte aspettative per le prossime esibizioni.

Trenta cantanti in gara. Carlo Conti e Laura Pausini conduttori, con la partecipazione dell'attore Can Yaman. E una lunghissima scaletta che andrà avanti fino a notte inoltrata: la fine è prevista alle 1.44. Un festival dedicato a Pippo Baudo, e che inizierà alle 20,43. Sono attesi Olly con “Balorda nostalgia” e Tiziano Ferro, che celebrerà i 25 anni del suo debutto con " Xdono ". Alle 20.56 Laura Pausini presenterà la prima cantante in gara Ditonellapiaga e alle 21,31 in scaletta ufficiale c'è l'atteso omaggio a Peppe Vessicchio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La scaletta e gli orari della prima serata: apre Olly. Show di 5 ore: Ferro super ospite | Conti: «Festival cristiano e democratico»Olly ha annunciato i dettagli della prima serata di Sanremo 2026, dopo aver confermato il lungo show di cinque ore con Ferro come grande ospite.

Sanremo 2026, Tiziano Ferro super ospite della prima serata del FestivalTiziano Ferro sarà il grande nome della prima serata del Festival di Sanremo, in programma martedì 24 febbraio.

Argomenti correlati

TG5: Edizione ore 13.00 del 22 febbraio Video; TG5: Edizione ore 13.00 del 16 febbraio Video; TG5: Edizione ore 13.00 del 23 febbraio Video; TG5: Edizione ore 13.00 del 18 febbraio Video.

Sanremo, la scaletta e gli orari di stasera: apre Olly. Show di 5 ore: Ferro super ospite | Conti: il mio festival cristiano e democraticoLa scaletta di Sanremo 2026. Stasera la prima serata del Festival: ecco ordine d'uscita dei cantanti, orari, conduttori e ospiti. L'orario d'inizio è 20.40 e la fine intorno all'1.44. Apre Ditonellapi ... msn.com

Tiziano Ferro apre il Festival di Sanremo 2026: 25 anni da “Xdono - facebook.com facebook