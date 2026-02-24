Short track i possibili nomi nuovi e le novità dell’Italia verso le Olimpiadi di Annecy 2030

Il Forum di Assago ha visto emozioni contrastanti mentre si discuteva delle novità e dei potenziali nuovi talenti dello short track italiano in vista delle Olimpiadi di Annecy 2030. La riunione ha portato alla luce le sfide e le opportunità che attendono la squadra, tra allenamenti intensi e nuove strategie di sviluppo. Gli atleti, tra speranze e pressioni, si preparano a rappresentare il Paese in un percorso che si fa sempre più competitivo. La strada verso le prossime Olimpiadi si fa più chiara.

Alti e bassi, sorrisi e lacrime si sono alternati al Forum di Assago, casa dello short track alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Lo spettacolo dei pattini veloci non è mancato e i Paesi Bassi hanno offerto un saggio delle loro straordinarie qualità, conquistando sette medaglie, di cui cinque d’oro. Un contributo decisivo allo strepitoso risultato dei tulipani nel medagliere finale, che li ha visti chiudere al terzo posto, immediatamente davanti all’Italia per un solo argento, secondo la lettura “classica” della classifica, basata sul numero di primi, secondi e terzi posti in ordine decrescente. 🔗 Leggi su Oasport.it

Speed skating, i possibili nomi nuovi e le novità dell’Italia verso le Olimpiadi di Annecy 2030La decisione di introdurre nuovi nomi nello speed skating nasce dalla volontà di rilanciare lo sport in vista delle Olimpiadi di Annecy 2030.

Biathlon femminile, i nomi nuovi dell’Italia da monitorare e le possibili novità verso le Olimpiadi di Annecy 2030L'Italia del biathlon femminile ha visto l’addio di Dorothea Wierer, che ha rivoluzionato la disciplina nel paese portandola sotto i riflettori.

Short track, i possibili nomi nuovi e le novità dell’Italia verso le Olimpiadi di Annecy 2030Alti e bassi, sorrisi e lacrime si sono alternati al Forum di Assago, casa dello short track alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Lo spettacolo dei ... oasport.it

Short track, la batterie e le avversarie dell’Italia nei quarti della staffetta mistaDomani, martedì 10 febbraio, prenderà ufficialmente il via l’avventura dello short track alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sul ghiaccio della Milano ... oasport.it

Grave incidente nello short track femminile alle Olimpiadi 2026: la pattinatrice Kamilla Sellier ferita al volto da una lama. https://serial.everyeye.it/notizie/olimpiadi-2026-incidente-kamila-sellier-la-lama-tagliato-viso-video-861079.htmlutm_medium=Social&u - facebook.com facebook

Gioia azzurra nello short track dopo il bronzo: "Che gioco di squadra...". VIDEO #SkySport #MilanoCortina2026 x.com