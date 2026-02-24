Sfilata di moda coreana al Liceo Linguistico Falcone di Bergamo

Una sfilata di moda coreana si tiene mercoledì 25 febbraio al Liceo Linguistico “Falcone” di Bergamo, a causa dell’interesse crescente verso le culture asiatiche tra gli studenti. L’evento, che si svolge nella palestra della scuola tra le 15 e le 16.30, coinvolge le classi in una presentazione di abiti tradizionali e moderni della Corea. La manifestazione offre ai partecipanti un’occasione per scoprire aspetti autentici di una cultura lontana.

Mercoledì 25 febbraio dalle 15 alle 16.30, il Liceo Linguistico “Giovanni Falcone” di Bergamo ospita nella sede di via Dunant, in palestra, un grande evento interculturale di sicuro interesse. Al Liceo cittadino, unica scuola in Italia dove da settembre 2024 si insegnano lingua e letteratura coreana, si annuncia un pomeriggio speciale con in passerella la cultura e la moda tradizionale coreana. Diciannove modelli senior coreani sfileranno in hanbok, e alcuni liceali che studiano il coreano avranno la possibilità di vivere in prima persona l’emozione di indossarli, in uno scambio unico aperto all’intera comunità scolastica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Il Liceo Linguistico "Falcone" di Bergamo su RaiUno

