Settecento scout Agesci celebrano la fraternità in provincia di Palermo

I settecento scout Agesci hanno celebrato il Thinking Day per rafforzare il senso di fraternità tra i gruppi della provincia di Palermo. La giornata ha visto le sedi aperte e incontri tra i giovani, con attività che promuovono il rispetto e la collaborazione. La scelta di coinvolgere i gruppi del quinto e sesto vicariato ha permesso di rafforzare i legami e condividere valori fondamentali dello scoutismo. La manifestazione ha coinvolto molte famiglie e volontari della zona.

In occasione del Thinking Day, giornata in cui si festeggia lo scautismo in tutto il mondo, i gruppi scout della provincia di Palermo, che appartengono al quinto e sesto vicariato della Diocesi di Palermo, hanno vissuto esperienze significative e aperto le porte delle loro sedi andando incontro ai loro territori, incontrando istituzioni, altre realtà associative, famiglie e parrocchie. Più di 700 associati dei gruppi che formano la Zona Eleuterio, hanno infatti, nei vari comuni dove operano, proposto delle iniziative per celebrare la nascita del movimento fondato da Baden Powell nel 1907. I due gruppi scout AGESCI di Bagheria hanno invece colto l’occasione per vivere questa giornata insieme, impegnandosi a lasciare un segno nel territorio e riempiendo di azzurro le strade della loro città. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Gli scout Agesci di Foggia celebrano la 'Giornata del Pensiero'Gli scout Agesci di Foggia festeggiano la 'Giornata del Pensiero' il 22 febbraio, in ricordo di Lord Baden-Powell e di sua moglie Olave Baden-Powell. L’Agesci si allarga : "Ho aperto in parrocchia un nuovo gruppo scout"Questa mattina, l’Agesci ha annunciato l’apertura di un nuovo gruppo scout a Budrio di Longiano.