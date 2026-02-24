Servizio straordinario in Bonola controllate 149 persone | due arresti

Un'operazione in Bonola ha portato al controllo di quasi 150 persone, con due arresti e tre indagate per spaccio. La polizia ha ispezionato 15 negozi e identificato numerosi soggetti sospetti. La presenza delle forze dell’ordine mira a ridurre il degrado e la criminalità nelle aree periferiche di Milano. Le attività proseguono con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai residenti. La strada resta sotto stretta osservazione.

Quasi 150 persone controllate, tre indagate per spaccio e 15 negozi ispezionati. Proseguono i servizi straordinari di contrasto al degrado urbano nelle zone periferiche di Milano. Ieri, 23 febbraio, in particolare, le forze dell'ordine si sono concentrate nell'area di Bonola, tra piazza Selinunte e via Novara. L'obiettivo è stato quello di contrastare spaccio e degrado. L'operazione è stata condotta da polizia, carabinieri e guardia di finanza con la polizia locale di Milano. Ha partecipato anche il personale Aler, Ats e Amsa per gli interventi di pulizia e riqualificazione degli spazi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

