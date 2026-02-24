Serie D | il gruppo rossoblù dimostra solidità e maturità con una difesa impenetrabile e un attacco che non delude La soddisfazione del presidente Livi fiducia e pazienza | Questo è il vero Montevarchi

Il gruppo rossoblù si distingue per la solidità e la maturità dimostrata in campo, grazie a una difesa difficile da superare e a un attacco che porta risultati concreti. La fiducia espressa dal presidente si concretizza nelle prestazioni della squadra, che mostra progressi evidenti. Livi ha sempre sostenuto l’importanza di pazienza e calma, e i fatti attuali confermano la validità di questa strategia. La squadra continua a lavorare con determinazione e convinzione.

MONTEVARCHI Predicava calma e tanta pazienza e aveva ragione a nutrire fiducia perché a gioco lungo i fatti gli stanno dando ragione e confermano anche la bontà delle scelte societarie per allenatore, staff e calciatori. Il presidente del Montevarchi Angelo Livi, però, non ha l’abitudine di guardare al passato o di togliersi chissà quali sassolini dalle scarpe. Conferma, piuttosto, la necessità di non pretendere tutto e subito da un gruppo giovane come quello aquilotto: "Il tempo ti fa ragionare e soprattutto nel calcio – esclama il massimo dirigente del sodalizio rossoblù – la fretta non è mai buona consigliera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Serie D: il presidente guarda con fiducia alla sfida di domani. Aquila per la svolta. Livi: "Il gruppo cresce»Il presidente della Serie D si mostra fiducioso in vista della partita di domani, definendola un’opportunità per consolidare la posizione della squadra.

Serie D: a Ghivizzano il team rossoblù giocherà anche per onorare la memoria dello storico presidente scomparso nel 2012. Il Montevarchi in campo nel ricordo di LosiDomani a Ghivizzano, il Montevarchi scenderà in campo per onorare la memoria di Lezio Losi, storico presidente e figura simbolo dell’Aquila, nel ricordo del 13º anniversario della sua scomparsa.

