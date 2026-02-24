Serie C Pianese tour de force di 4 gare in 13 giorni Il defensore Amey | Stiamo dando tutto
Amey, difensore della Pianese, afferma che la squadra sta dando il massimo durante il tour de force di quattro partite in 13 giorni. La recente partita contro il Guidonia Montecelio si è conclusa con un pareggio senza reti, lasciando i giocatori concentrati sulla prossima sfida contro il Bra. La squadra riprenderà gli allenamenti oggi pomeriggio per prepararsi al meglio alle prossime gare. La serie C mette alla prova la resistenza dei biancazzurri.
Dopo lo 0-0 ottenuto con il Guidonia Montecelio, la Pianese guarda avanti: in vista della sfida di domenica prossima in casa del Bra, le zebrette riprenderanno la preparazione oggi pomeriggio. Se questa settimana scorrerà via regolarmente, la prossima sarà, di nuovo, particolarmente impegnativa: mercoledì 4 marzo i bianconeri andranno a far visita al Ravenna, per poi ospitare domenica 8 il Pineto. A fare da contrappasso alla fatica, l’entusiasmo per i risultati centrati, con la salvezza ormai a un passo e la voglia di vivere un finale di stagione esaltante. "Stiamo lavorando forte in allenamento e in partita diamo sempre tutto per ottenere il risultato – ha spiegato il difensore bianconero Wisdom Amey (foto) –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
