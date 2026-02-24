Serie c Agliana vince contro la Sancat Paura per Bacci

Agliana ha battuto la Sancat grazie a una prestazione solida, dopo aver vissuto momenti di paura per Bacci, che si è infortunato durante il match. La squadra ha mostrato determinazione nel mantenere il vantaggio e ha chiuso il gioco con un margine di 16 punti. La vittoria rafforza la posizione in classifica e dà fiducia per le prossime sfide. L'incontro ha avuto un ritmo intenso fin dai primi minuti.

© Sport.quotidiano.net - Serie c. Agliana vince contro la Sancat. Paura per Bacci

Un franco successo nonostante il grande spavento. Pronto ritorno alla vittoria per l’ Endiasfalti Agliana, che protegge il parquet di casa dagli assalti della Sancat Firenze chiudendo la contesa, valida per il settimo turno di ritorno del girone B della Conference Nord-Ovest del campionato di serie C, sul punteggio di 77-61 (20-19, 47-30, 60-46) a proprio favore. Sfida durante la quale il cestista neroverde Tommaso Bacci ha subito una fortuita gomitata al volto in un contrasto di gioco. Colpo che, d’acchito, pareva avergli causato un serio guaio all’occhio. "I nostri sanitari hanno preferito accompagnarlo all’ospedale San Jacopo – conferma il presidente del sodalizio aglianese, Simone Caramelli –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net Leggi anche: Auto contro la tubazione del metano, paura ad Agliana Basket Serie C. Folgore, dominio totale. Sancat annichilitaNel match di Serie C, la Folgore Fucecchio ha ottenuto una vittoria convincente contro Sancat Firenze, terminata 95-73. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: L’Union non si ferma più: rimonta Agliana e vince l’ottava gara consecutiva; Serie C: Bottegone torna a sorridere, Agliana sconfitta nuovamente; Union a Sansepolcro. La legge dei più forti; Union Prato, alla Toscanini è attesa Agliana. Serie c. Agliana vince contro la Sancat. Paura per BacciUn franco successo nonostante il grande spavento. Pronto ritorno alla vittoria per l’Endiasfalti Agliana, che protegge il parquet di casa dagli assalti della Sancat Firenze chiudendo la contesa, ... sport.quotidiano.net Serie C: Agliana per il terzo posto, Bottegone riposa nel turno infrasettimanaleQuesta sera la Pallacanestro Agliana affronterà Valdisieve davanti al proprio pubblico con l’obiettivo di riscattare la sconfitta della scorsa giornata La quinta giornata di ritorno di Serie C Toscana ... pistoiasport.com Serie C: Bottegone torna a sorridere, Agliana sconfitta nuovamente https://tinyurl.com/4d9k935x - facebook.com facebook