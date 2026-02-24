Serie A gli squalificati della 27a giornata

La decisione di squalificare alcuni giocatori della 27ª giornata di Serie A deriva dalle ultime partite disputate, che hanno portato a provvedimenti disciplinari. Tra le assenze previste ci sono diversi atleti chiave, pronti a saltare le gare successive. La giornata inizia venerdì sera alle 20:45 con il match tra Parma e Cagliari, mentre si concluderà lunedì sera con la sfida tra Udinese e Fiorentina. Le squalifiche influiranno sulle scelte delle squadre.

(Adnkronos) – Venerdì sera alle ore 20:45 al via la 27esima giornata di Serie A con l’anticipo tra Parma e Cagliari, turno che poi terminerà lunedì sera con il posticipo tra Udinese e Fiorentina. Sono otto i calciatori che non prenderanno parte a questo turno di campionato causa squalifica: si tratta di Mina (Cagliari), Dodo (Fiorentina), Bastoni (Inter), Locatelli (Juventus), Walukiewicz (Sassuolo), Ilkhan (Torino), Al-Musrati (Verona) e Orban (Verona). Chi in campo in sostituzione degli squalificati? Nell’Inter spazio a Carlos Augusto nel terzetto di difesa, mentre nel centrocampo della Juve troverà posto Koopmeiners. 🔗 Leggi su Seriea24.it

