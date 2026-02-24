Serena Brancale domina Sanremo 2026? Il primo trofeo è già in bacheca

Serena Brancale ha vinto il Premio Lunezia per il valore musical-letterario, una vittoria che deriva dalla sua performance durante una fase preliminare della gara. La cantante ha impressionato la giuria con il suo stile autentico e la profondità dei testi, anticipando il successo che la attende sul palco di Sanremo 2026. La premiazione si è svolta in anticipo rispetto alla competizione ufficiale, lasciando intendere che potrebbe essere una delle protagoniste della manifestazione.

Qui con me di Serena Brancale vince il Premio Lunezia per il valore musical-letterario: la gara ufficiale deve ancora partire, ma la cantante pugliese ha già convinto la critica Il sipario del Festival di Sanremo 2026 non si è ancora alzato, eppure la kermesse ha già emesso il suo primo verdetto significativo. Serena Brancale, con il brano intitolato "Qui con me", si è aggiudicata il prestigioso Premio Lunezia. Questo riconoscimento non è un semplice dettaglio, ma un segnale chiaro sulla qualità della proposta artistica che la cantante porterà sul palco dell'Ariston, premiata specificamente per l'alto valore musical-letterario della sua opera.

Sanremo, le prove generali: Serena Brancale emoziona e Sal Da Vinci è già ‘virale’Serena Brancale ha conquistato il pubblico durante le prove generali a Sanremo, grazie alla sua performance coinvolgente.

Serena Brancale riceve il premio Lunezia per Sanremo 2026Serena Brancale riceve il premio Lunezia per Sanremo 2026, un riconoscimento alla sua canzone presentata al festival.

SERENA BRANCALE SARÀ LA SORPRESA DI SANREMO 2026!

