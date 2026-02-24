Serena Brancale commovente Fedez e Masini versione Gf | le quotazioni dopo le prove generali

Serena Brancale ha emozionato il pubblico durante le prove generali, a causa di problemi tecnici che hanno rallentato l'intera sessione. Fedez e Masini, invece, hanno affrontato le prove con determinazione, nonostante le difficoltà incontrate nella preparazione. La giornata ha visto numerosi cambi di programma e ripetizioni continue, rendendo il lavoro più intenso del previsto. Le tensioni tra gli artisti si sono fatte sentire, mentre tutti cercavano di adattarsi alle sfide tecniche.

Sanremo – Prova complicata, Festival fortunato. Si spera. Due ore di ritardo sulla tabella di marcia, cinque set ripetuti per difficoltà tecniche, hanno reso le generali di ieri per i 30 Big in gara un percorso a ostacoli. Primo patema per le signore, i famigerati sedici gradini della scenografia, supplizio da cui la regia ha esentato solo Patty Pravo entrata in scena sottobraccio a Carlo Conti. Ansia per Arisa, qualcosa di simile al panico per Serena Brancale. Proprio quest’ultima, illuminata da un fascio bianco con alle spalle una luna calda e materna come il ricordo ha offerto una delle prove migliori, inciampando un paio di volte in errori d’intonazione dovuti alla voglia di strafare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Serena Brancale ha conquistato il pubblico durante le prove generali a Sanremo, grazie alla sua performance coinvolgente.

Serena Brancale incanta il pubblico durante le prove generali di Sanremo, portando un'energia coinvolgente.

Festival di Sanremo 2026, stasera la diretta della prima serata su Raiuno. Ansia per Arisa, Malika fa Malika, Fulminacci candidato alla top ten. Spiritosi e molto piacevoli Maria Antonietta e Colombre

L'artista pugliese, favorita per il podio secondo i bookmaker, si è già aggiudicata il Premio Lunezia per il brano in gara: «Madre e figlia hanno le stesse cellule. Due universi, il qui e l'altrove, c ...

Sanremo, abbiamo visto le prove generali: Fedez e Masini non deludono, Ermal Meta e Serena Brancale commuovono